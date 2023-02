"Il miglior cantuccio di Prato", medaglia d'oro alla pasticceria Vannino

(foto di Tiziana Cini)

Mercoledì 1 febbraio, alle ore 10.30, presso la pasticceria Delizia di Poggio a Caiano (via Aldo Moro 35) ha avuto luogo la prima edizione del pastry contest "Il miglior cantuccio di Prato" aperto a forni e pasticcerie dell'area metropolitana.

Vincitore del concorso la pasticceria Vannino di Calenzano che ha staccato di una sola lunghezza la pasticceria Fani di Sesto Fiorentino e di 4 lunghezze la pasticceria Mignon sempre di Sesto.

L'evento, nato dalla collaborazione tra Festival delle Pasticcerie e la nota trattoria fiorentina Casa della Nella – già organizzatori da 15 anni di tutti i contest legati alle tradizioni dolciarie fiorentine come “La miglior schiacciata alla Fiorentina” (giunto quest'anno alla XII edizione), "La miglior schiacciata con l'uva", "Lo zuccotto fiorentino tra tradizione e modernità" – e lo staff della pasticceria Delizia, con in testa Vito Gennaro e Marco Turetta, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano. Il concorso è stato presentato da Maurizio Melani, giornalista, docente universitario e fondatore di Festival delle Pasticcerie.

"Il miglior cantuccio di Prato", i concorrenti

(foto di Tiziana Cini)

26 i partecipanti, selezionati per la loro qualità e le numerose segnalazioni da parte degli utenti. Qui di seguito la lista completa suddivisa per Comune di provenienza: Antica Pasticceria Tintori, Doris, Gabardina, Galileo, I'Bikke, Marcucci, Perugia, Peruzzi (Prato), Victory Cafè Museo (Montemurlo), Italia (Vernio), Tripoli (Agliana), Grazia (Quarrata), Emma's Bakery, Dulcinea, Vannino (Calenzano), Ballerini (Campi Bisenzio), Fani, Mignon (Sesto Fiorentino), Conti (Scandicci), Antico Forno Fabbri (vincitore in carica del premio “La miglior schiacciata con l'uva”), Becagli (bottega storica fiorentina dal 1909), Bellucci, Bersagliere, Buonamici (attività storica fiorentina in San Frediano dal 1949), Noisette, Pappa e Ciccia (Firenze).

Tutti i partecipanti sono stati presentati sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram dei concorsi: "Festival delle pasticcerie".

A decretare il vincitore, una Giuria di esperti composta dai pastry chef Vito Gennaro, fondatore della Pasticceria Delizia, numerosi premi all'attivo, Massimo Cortini, Maestro pasticcere e fornaio, co-fondatore di Festival delle Pasticcerie e vincitore del contest gastronomico televisivo “Restaurant Swap” su Nove, Cristina Sidonia Nita, vincitrice dell'ultima edizione del concorso “Lo Zuccotto fiorentino”. Al loro fianco i giornalisti locali Serena Quercioli (La Nazione), Lucrezia Sandri (TV Prato), Eleonora Barbieri (Toscana TV). Presidente di Giuria Paolo Sacchetti, vice presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI). Gradita la partecipazione in Giuria del Sindaco di Poggio a Caiano, Dr. Francesco Puggelli.

I premi

(foto di Tiziana Cini)

Ai primi 3 classificati è andata una pergamena ricordo e dei buoni acquisto in materie prime presso Carra distribuzione spa: nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni, ristoranti e sponsor di questa prima edizione del concorso che gli organizzatori desiderano ringraziare.

Gli organizzatori desiderano esprimere la loro riconoscenza verso il Comune di Poggio a Caiano e il Signor Sindaco, Dottor Francesco Puggelli, per il sostegno e l'interesse mostrato sin dall'inizio all'iniziativa. Arrivederci alla seconda edizione nel 2024!!

Fonte: Ufficio stampa