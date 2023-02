Vende cellulare online, ma viene truffata: denunciato 30enne

Aveva le sue vittime fra chi metteva annunci di vendita su una nota piattaforma di vendite on-line di oggetti usati. Ci è cascata anche una giovane residente vicino a Castellina in Chianti, che poi si è rivolta ai carabinieri dove ha sporto denuncia.

La giovane aveva messo in vendita un oggetto usato sulla piattaforma di e-commerce. È stata contattata al telefono da un potenziale acquirente che ha intavolato una trattativa fino a pattuire una somma per perfezionare l’acquisto. Qui è entrata in gioco l’abilità del truffatore che, convinta la vittima a recarsi allo sportello bancomat per ricevere la somma, in realtà è riuscito a farsi ricaricare la sua 'prepagata' per oltre 1500 euro dalla venditrice, convinta con un semplice “e ora segua le mie indicazioni”.

Solo dopo aver portato a termine l’operazione la sventurata venditrice si è resa conto di essere stata truffata per l’intera somma contenuta appunto sulla sua Carta Prepagata.

I carabinieri sono riusciti ad individuare il truffatore, un 30enne residente a Pescara, che è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.