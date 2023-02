6° Brunello crossing, i top runner al via

Dieci giorni e sarà Brunello Crossing. La sesta edizione del trail tra le colline della val d’Orcia, in calendario domenica 12 febbraio con partenza e arrivo nel cuore di Montalcino (SI), si conferma anche quest’anno “meta” di diversi azzurri delle nazionali di trail running, corsa in montagna e skyrunning. Spettacolo ed emozioni quindi non mancheranno, e non solo nella corsa al podio. L’evento toscano, organizzato da Asd Montalcino Trail con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e del Consorzio del Brunello di Montalcino, è diventato, anno dopo anno, punto di riferimento e di ritrovo per tutti gli appassionati della corsa fuoristrada, grazie a percorsi, tecnici quanto spettacolari, servizi per gli atleti e iniziative a contorno della manifestazione.

DISTANZE E PERCORSI – Il 6° Brunello Crossing, come da tradizione, prevede tre appuntamenti competitivi: il 45km Trofeo Banfi D+ 1.820m+, il 24km Trofeo Ciacci Piccolomini D’Aragona 1.050m D+ e il 14km Trofeo Barbi 634m D+. Ad attendere gli iscritti a tutte e tre le gare saranno strade bianche e sentieri che si snodano lungo un territorio, quello della val d’Orcia, apprezzato e invidiato in tutto il mondo. Sarà facile perdersi in scorci mozzafiato, tra le vigne e al cospetto delle colline toscane, di borghi, castelli e abbazie.

Oltre alle tre gare, nella stessa mattinata, si svolgerà la Brunello Crossing – Walk & Nordic Walking, la camminata di 13 km che permetterà anche a chi vuole godersi le bellezze del territorio dimenticandosi di velocità e cronometro.

I TOP RUNNER – Davide Cheraz e Julia Kessler, vincitori del 5° Brunello Crossing sui 45 km, hanno scelto nuovamente la gara toscana per testare il loro stato di forma in prospettiva degli eventi internazionali. Ma non sono i soli: sono diversi infatti i top runner che figurano in una starting list che da qui al 12 febbraio sicuramente si arricchirà di altri protagonisti importanti.

Per riconfermarsi sul più alto gradino del podio della gara più lunga (45 km) l’aostano e l’altoatesina dovranno infatti vedersela con altri protagonisti assoluti del trail running, della corsa in montagna e dello skyrunning. Su tutti, Andreas Reiterer, che si presenta forte della medaglia di bronzo ai Mondiali e dello scudetto tricolore nel trail lungo conquistati nel 2022, Simone Corsini, 5° al Tor des Géants di 330 km nel 2021 e 1° al Gran Trail di Courmayeur 100 km nel 2022, Matteo Lucchese, che torna a Montalcino dopo aver dominato proprio la 45 km nel 2018, e Roberto Gheduzzi, che allunga la distanza dopo essersi aggiudicato lo scorso anno il Brunello Crossing 24 km. Tra le donne, Kessler, campionessa italiana di trail lungo 2022, troverà avversarie di alto livello quali Marina Cugnetto, che vanta, tra gli altri, il terzo posto alla UltraDolomites,

Nella competizione sui 24 km gli occhi saranno puntati su Giacomo Forconi, forte di diversi piazzamenti di rilievo nel 2022, tra i quali la vittoria all’Arezzo Wild Trail e il 5° posto al Lavaredo Ultratrail by UTMB - Cortina Trail, e sulla torinese Camilla Magliano, lo scorso anno terza nella Montemuro Vertical, a Castro Daire in Portogallo, valida come seconda prova di corsa in montagna.

NASCE UN NUOVO TEAM – Il 6° Brunello Crossing terrà a battesimo un nuovo team: Reiterer, Cheraz, Kessler e Magliano si presenteranno al via della gara con una “casacca” nuova. Nome, aspetti e novità sul neonato team si potranno però conoscere soltanto nei giorni successivi alla competizione quando verrà presentato ufficialmente alla stampa. A Montalcino sarà presente anche Simona Morbelli, impegnata, in veste manageriale, in questa nuova avventura.

DI CORSA CON L’AMICO A QUATTRO ZAMPE – Quest’anno si potrà partecipare a tutte e tre le distanze competitive e alla Walk & Nordic Walking del Brunello Crossing con il proprio cane. Una sola ma fondamentale la regola da rispettare: l’animale, per tutta la durata della competizione, dovrà essere tenuto al guinzaglio (non estensibile). Inoltre, la partenza dei binomi runner-cani avverrà in coda alla griglia e il proprietario sarà il responsabile della condotta dell’animale.

OLTRE LA GARA – Gli organizzatori hanno messo a punto un ricco programma di iniziative a contorno della gara, allo scopo di far conoscere agli atleti e alle loro famiglie il territorio attraverso i prodotti che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono sicuramente il “Brace Pasta Party”, con carni toscane grigliate al momento ma anche portate per vegetariani e vegani e le “Visite in cantine”, con tre programmi differenti per degustare i vini del territorio accompagnati da prodotti tipici.

ISCRIZIONI E SERVIZI PER I RUNNER

Le iscrizioni di tutte e tre le gare chiuderanno al raggiungimento dei 400 iscritti per garantire un migliore servizio per tutti gli atleti.

Per tutti gli iscritti sarà possibile dormire in autonomia e gratuitamente presso la Palestra Comunale a Montalcino (per usufruire del servizio è necessario inviare un’email a info@brunellocrossing.it con oggetto: dormire in autonomia. Posti limitati a 50).

Un omaggio speciale, inoltre, è riservato a tutti coloro che hanno partecipato a tutte le edizioni precedenti, indipendentemente dalla distanza che si è portata a termine: verrà consegnato loro un Decanter Vinocchio, un elegante e speciale contenitore simile a un’ampolla in vetro o cristallo trasparente.

Iscrizioni sul sito della manifestazione: www.brunellocrossing.it

Fonte: Ufficio Stampa