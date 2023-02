Agricoltura, cambiamento climatico e gestione dell’acqua. Focus di Cia Toscana

Agricoltura, cambiamento climatico e gestione dell’acqua. E’ il titolo del convegno organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana e Legnaia 1903, in programma sabato 4 febbraio (ore 9.30), a Firenze, in Via Baccio da Montelupo 180.

Al centro dei lavori l’esperienza innovativa del Gruppo Operativo Orti Blu, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche per l’orticoltura fiorentina, con gli interventi del mondo della ricerca, delle imprese e con la partecipazione della vicepresidente Regione Toscana Stefania Saccardi.

Il programma - Apertura dei lavori a cura di Giordano Pascucci, direttore Cia Agricoltori Italiani Toscana; Simone Bartoli, Gruppo Legnaia. Saluti istituzionali di Sandro Fallani, sindaco di Scandicci; Andrea Giorgio, assessore all’ambiente e alla transizione ecologica del Comune di Firenze.

Relazioni tecniche: Gian Luca Vannini, CNR Istituto per la BioEconomia (IBE), “Sviluppo di una rete di monitoraggio low cost dei parametri agrometeorologici”; Daniele Spinelli, Next Technology Tecnotessile “Teli di pacciamatura innovativi per un’agricoltura sostenibile”; Elena Bresci, Giulio Castelli, Andrea Setti, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - Università di Firenze; Enrica Caporali, Marco Lompi, Tommaso Pacetti, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) - Università di Firenze, Monitoraggio agronomico e Water Footprint: analisi dei risultati nelle aziende partner del Progetto Orti Blu.

A seguire (11.30) la tavola rotonda dal titolo “Quali strategie di gestione delle risorse idriche in agricoltura” con gli interventi di Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro; Francesco Mati, Legnaia Vivai; Serena Stefani, vicepresidente Urbat Rappresentante del Consorzio Lamma. Interverrà inoltre Stefania Saccardi, vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione Toscana. Moderazione del giornalista Lorenzo Benocci (agricultura.it).

Nel pomeriggio seguirà una visita guidata alle aziende protagoniste degli interventi innovativi del progetto.

Fonte: Ufficio Stampa