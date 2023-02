Cantiere Fucecchio, approvato il bilancio triennale che cambierà il volto della città

Un maxi investimento da 19 milioni di euro è pronto a partire sul territorio di Fucecchio. E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio il bilancio triennale che cambierà il volto della città. Tante opere pubbliche che il Comune, da qui al 2026, potrà realizzare grazie alla propria capacità di intercettare i fondi europei legati al PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Un cantiere lungo tre anni che porterà nuove scuole, parcheggi, nuove pavimentazioni a strade e piazze, piste ciclabili, edifici storici e spazi verdi recuperati.

“Penso che Fucecchio – dice il sindaco Alessio Spinelli - un cambiamento così repentino non lo abbia mai vissuto negli ultimi decenni. Da qui al 2026 vedremo tante opere, realizzate contemporaneamente, che miglioreranno la nostra città e i servizi sul territorio. Penso innanzitutto alle scuole con il moderno polo dell'infanzia in via Foscolo - un progetto educativo 0-6 anni - che comprenderà una nuova scuola materna, un nuovo nido, la nuova mensa, giardini e parcheggi. In pratica un angolo della città completamente rigenerato tra Via Fucecchiello e Via Marco Polo. Una nuova scuola dell'infanzia la avremo poi a Vedute, anche qui un edificio all'avanguardia dove crescere i nostri figli. Grandi cambiamenti ci saranno poi nel centro storico: nella parte bassa saranno riqualificate Piazza Amendola, Corso Matteotti e Piazza Padre Ceci, nella parte alta avremo una nuova pavimentazione in tante strade, in Piazza Vittorio Veneto, un restyling completo di Parco Corsini, il recupero di Palazzo Pretorio, con il collegamento pedonale a Poggio Alberighi, e il nuovo parcheggio su via Sbrilli. Un investimento importante sarà poi quello per il recupero di tanti immobili di proprietà pubblica che saranno messi a disposizione di giovani coppie che potranno così abitare il centro. E infine la viabilità, con la nuova Strada Regionale 436 tra San Pierino e San Miniato basso, la rotatoria tra via Sottovalle e via Bonaparte e la ciclopista dell'Arno”.

Altre opere poi nasceranno sul territorio anche al di fuori dei finanziamenti europei, come ad esempio la rotatoria di Vedute e la palestra del Liceo Checchi che saranno costruite dalla Città Metropolitana di Firenze con un investimento complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro. “Anche nel caso della palestra – spiega il sindaco – la gestione degli spazi sarà data al Comune di Fucecchio e quindi in orario pomeridiano potremo mettere l'impianto a disposizione delle società sportive”.

“Devo dire che le scelte politiche della nostra amministrazione – prosegue Spinelli - si sono rivelate vincenti andando ad intercettare, grazie anche al lavoro degli uffici, finanziamenti imponenti, cifre che comuni ben più grandi del nostro non sono riusciti ad avere. Adesso mi piacerebbe che anche il Governo nazionale concedesse qualche finanziamento per gli interventi di manutenzione. Perché per quelli purtroppo i fondi sono sempre troppo pochi e i comuni devono provvedere in economia con grandissimi sforzi. Tant'è che anche l'Anci aveva suggerito al Governo di mettere nella manovra un aiuto ai comuni, visto che sono tante le amministrazioni in dissesto finanziario. Una situazione generalizzata ma ben diversa dalla nostra: il Comune di Fucecchio in questi anni ha mantenuto i conti in perfetto ordine”.

Il bilancio appena approvato, così proiettato sulle opere pubbliche, non prevede alcun aumento significativo nella manovra tributaria, mantenendo attivi tutti i servizi.

“Abbiamo lasciato inalterata tutta la parte dei tributi – conclude – proprio perché in un momento particolare come quello che viviamo, con l'inflazione che cresce, non vogliamo aumentare la pressione fiscale sui cittadini. Sono stati effettuati soltanto alcuni allineamenti tariffari e adeguamenti in linea con gli aumenti dei costi su alcuni servizi alla persona. Cifre che sul bilancio incidono in maniera del tutto residuale”.

