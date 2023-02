Elona Kalesha denuncia l'ex, attimi concitati al processo Pasho

Elona Kalesha, a processo per il duplice omicidio Pasho, ha presentato denuncia contro il figlio della coppia, Taulant. Lo riporta Il Tirreno nell'edizione cartacea di oggi.

Il quotidiano riporta che Taulant, mentre assisteva come parte civile a un'udienza del processo a carico della donna, si sarebbe alzato dopo averne chiesto il permesso per andare in bagno (l'uomo è detenuto nel carcere di Prato per reati connessi alla droga), le sarebbe passato accanto e l'avrebbe minacciata di morte, "la stessa fine dei miei genitori".

Shpetim e Teuta Pasho, scomparsi nel 2015, sono stati ritrovati a pezzi in alcune valigie in un terreno fra il carcere di Sollicciano e la Fipili. Per questo reato Elona è a processo.