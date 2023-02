La Giunta approva la modulistica unificata per l’edilizia

Con il via libera ad una delibera presentata dall’assessore alla semplificazione, Stefano Ciuoffo, la Giunta regionale ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia.

“Si tratta – spiega l’assessore Ciuoffo – della prima applicazione della legge regionale 38 che abbiamo approvato lo scorso anno e che disciplina l’attività di standardizzazione, a livello dell’intera regione, della modulistica per la presentazione agli Enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni. Sono quelle non oggetto di standardizzazione a livello nazionale. Stiamo parlando della comunicazione di inizio lavori soggetti a permesso di costruire, del deposito dello stato finale dell’opera in caso di opere soggette a permesso di costruire e di SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività) e infine del deposito dello stato finale delle opere soggette a Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata”.

La modulistica è stata predisposta di intesa con il il Settore “Sistema informativo e pianificazione

del territorio” della Direzione urbanistica e di concerto con Anci Toscana e quindi inviata alle categorie economiche e agli ordini professionali per raccogliere eventuali osservazioni.

L’intesa sul provvedimento è stata conseguita pochi giorni fa al tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le associazioni degli Enti locali interessate sullo schema di deliberazione e sulla modulistica.

Fonte: Toscana Notizie