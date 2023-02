In programma zona 30 a San Miniato Basso e ciclopista verso il centro storico

A breve partiranno i lavori per la ciclopista che collegherà San Miniato Basso con il centro storico della città della Rocca, tramite il parcheggio di Fonti alle Fate-Cencione. Con la ciclopista sarà creata una zona 30, ovvero con velocità limitata ai 30 km/m, nell'area di arrivo a San Miniato Basso, ovvero la zona della Chiesa-pasticceria Benvenuti, considerata il fulcro delle attività commerciali dell'area. La notizia è stata data in anteprima dal sindaco Simone Giglioli durante la presentazione dei dati 2022 della polizia municipale.

Il tratto di pista ciclabile non seguirà la vicina via Aldo Moro ma risalirà lungo il rio Pinocchio, rendendo così il passaggio esclusivo per i mezzi a due ruote. Fino a oggi chi sale in bici per San Miniato, a meno che non transiti dalle zone di campagna, si trova a condividere la strada con le auto, con rischi per la sua sicurezza. La ciclopista vuole incentivare la mobilità dolce e non inquinante, in un tratto di strada che promette di essere suggestivo perché inserito tra i boschi del capoluogo.