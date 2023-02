Incidente sugli sci all'Abetone, in codice rosso una 21enne di Firenze

Una giovane fiorentina di 21 anni è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Pisa per i traumi riportati in una caduta sulle piste da sci all'Abetone. L’incidente è avvenuto sulle piste della Selletta: la ragazza avrebbe perso l'equilibrio mentre sciava ed è caduta, sbattendo la testa. A seguito dell’incidente la giovane avrebbe perso conoscenza. Una volta sul luogo dell'impatto, i soccorritori hanno traportato la 21enne fino all'ambulanza e da lì è stata trasferita all'elicottero che l'ha portata in ospedale.