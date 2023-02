Al Teatro Quaranthana uno spettacolo sui campi Saharawi

Venerdì 10 febbraio alle 21:30, nell’ambito della stagione teatrale 2022-23 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano), il Teatrino dei Fondi presenta MARE GIALLO di e con Marta Paganelli, con le musiche dal vivo di Pietro Borsò, uno spettacolo tratto dal diario che l’attrice ha tenuto durante la sua permanenza in un campo Saharawi. Un lavoro che regala, con note ironiche, le atmosfere, i pensieri, le emozioni di un’esperienza in grado di toccare le corde più profonde della propria anima.

La protagonista ci presenta il suo mondo, un mondo in cui i pensieri si affastellano, in preda ad un’ansia che non trova sfogo, in cui si deve sempre fare qualcosa, anche se non sa bene né cosa, né perché.

Uno spettacolo con un ritmo serrato che non intende raccontare gli avvenimenti che hanno portato alla creazione dei campi profughi in Algeria o di fare una sorta di spettacolo/documentario su come i Saharawi vivano, ma restituisce un’esperienza da un punto di vista del tutto personale, dalla paura dell’inizio, alla preparazione della valigia, alle piccole scoperte di una vita fatta di gesti quotidiani, anche nel deserto.

La stagione è organizzata dal Teatrino dei Fondi con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

