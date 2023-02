Alta Scuola di Pelletteria, borse di studio per il corso da modellista

Imparare a realizzare borse a partire dal modello fino al prototipo con il corso dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana. Si tratta di un percorso formativo avanzato, con docenti selezionati e di alto livello e della durata di 440 ore complessive (stage facoltativo). Per agevolare i partecipanti al corso “Dal modello al prototipo” sono state messe a disposizione delle borse di studio da parte di Fondazione CR Firenze. Per ogni partecipante sarà disponibile un contributo di 2.500 euro ad abbattimento del prezzo totale del corso che in questo modo diventa 3mila euro.

Il corso, in programma presso la sede di Scandicci (Fi) dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana, prevede l’illustrazione di materiali, utensili e macchinari per le lavorazioni in pelletteria; spiegazioni, dimostrazioni ed esercitazioni sulle fasi di lavorazione (taglio, preparazione, montaggio e cuciture), per la realizzazione manuale dei cartamodelli dei modelli base di borse; realizzazione dei relativi canapini di prova; eventuali correzioni al modello base e realizzazione dei prototipi; spiegazioni ed esercitazioni per la realizzazione dei modelli con il software bidimensionale Aimpes Cad e plottaggio, oltre a spiegazioni ed esercitazioni per l’industrializzazione delle fasi di lavorazione. Il corso è rivolto a soggetti inoccupati con diploma di scuola media superiore o percorsi tecnico/professionali coerenti con l’offerta formativa.

"Ringraziamo Fondazione CR Firenze per il contributo erogato. A differenza dei corsi base, questo è un percorso che non forma gli addetti alla produzione ma modellisti e prototipisti - spiega Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana -. Per la prima volta dedichiamo le borse di studio a questo corso perché si fa sempre più forte la richiesta da parte delle aziende relativa a profili di addetti anche alle fasi che precedono la produzione. L’auspicio dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana è quello di rendere il corso fruibile a un maggior numero di interessati. E questo anche alla luce di un dato di fatto: prototipisti e modellisti vengono costantemente ricercati da tutti i brand e sono indispensabili per il mantenimento del prezioso know how del nostro territorio".

"Il tema della professionalizzazione dei giovani è per noi importante – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – sia perché corsi come questo rappresentano percorsi alternativi alla scuola tradizionale in grado di intercettare i tanti ragazzi e ragazze che puntano subito al mondo del lavoro, sia per generare un flusso virtuoso di avvicinamento fra le nuove generazioni e il tessuto imprenditoriale locale. Per questo mettiamo a disposizione un contributo significativo ad abbattimento del costo degli studi che spesso è un freno alla partecipazione dei ragazzi provenienti da famiglie con condizioni economiche svantaggiate".

Le iscrizioni sono aperte per massimo undici partecipanti fino al 28 febbraio 2023. Il corso inizierà il 6 marzo 2023 e durerà fino al 26 maggio 2023. Per candidarsi occorre inviare la domanda di iscrizione corredata da curriculum vitae, documento identità, codice fiscale, scrivendo a segreteria@altascuolapelletteria.it.

La scheda di iscrizione e altre informazioni sono disponibili a questo link.