Attacco hacker, disagi per i servizi online di Publiacqua

Publiacqua informa i cittadini che, causa prolungarsi dei problemi ai sistemi informatici verificatisi giovedì mattina, causati da un attacco hacker ai sistemi centrali del Gruppo Acea - attacco prontamente affrontato dalla Società che gestisce i sistemi informativi per tutte le società controllate e partecipate (tra cui anche Publiacqua) - il call center (800 238 238) rimarrà chiuso anche nella giornata di sabato e fino a risoluzione dei problemi stessi.

Anche nella giornata di sabato saranno invece aperti gli Uffici al Pubblico che, pur non potendo effettuare pratiche, sono comunque disponibili per fornire informazioni agli utenti. Per le medesime problematiche, rimangono ancora indisponibili i nostri canali online come MyPubliacqua e lo Sportello Digitale.

Non potrà essere inoltre garantita l’esecuzione di tutte quelle attività verso l’utenza (anche su appuntamento) che erano state programmate dalla mattina di giovedì 2 febbraio (fino a conclusione delle problematiche citate).

Potrà subire ancora rallentamenti l’attività del nostro Numero Verde Guasti 800 314 314 che sarà comunque attivo H24, come di consueto.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa