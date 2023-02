Paura a Scandicci, stamani intorno alle 11 in via dei Rossi, quando un’auto con a bordo una coppia di anziani è finita contro la vetrina di un'attività commerciale. La donna alla guida, 84 anni, è stata trasportata in codice giallo, mentre l’uomo, 86 anni, ha riportato le ferite peggiori ed è stato portato in ospedale in codice rosso.

L’incidente non ha coinvolto altre persone o veicoli.