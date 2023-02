Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti in trasferta a Quarrata

Terzo duello della stagione, primo al PalaMelo.

Nella terza giornata del girone di ritorno l’Abc Solettificio Manetti si appresta a far visita al Dany Basket Quarrata, da cui sarà attesa domenica alle ore 18 (arbitri Marinaro di Cascina, Barbanti di Livorno). E se è vero che le prime due sfide, la gara di andata ad ottobre ed il match valido per i quarti di finale di Coppa Toscana lo scorso 7 dicembre, sono finite con la festa gialloblu, è vero altrettanto che entrambe si sono rivelate combattutissime fino allo scadere. E oltre, visto che la gara di Coppa fu decisa soltanto all’overtime.

Una squadra, quella di coach Alberto Tonfoni, reduce dalla pesante vittoria conquistata sul parquet di Arezzo (73-83), che tornerà davanti al proprio pubblico spinta innanzitutto dalla voglia di riscattare immediatamente l’ultima sconfitta interna rimediata per mano di Prato.

Un roster dalle indubbie doti sia fisiche che tecniche, con un reparto esterni in cui spiccano il regista empolese Balducci e i vari Riccio, Ianuale e Francesco Regoli, ai quali si affianca l’altro esterno scuola Use Matteo Calugi, tornato a disposizione nel mese di dicembre. Nel pacchetto lunghi da segnalare invece Rossi, Federico Regoli e Falaschi, altro ex Use. Inoltre, con il mercato invernale, proprio dalla scorsa settimana si è aggiunta al roster l’ala ucraina Vladyslav Mustiatsa, proveniente dalla Vis Reggio Calabria (C Gold), che vanta anche varie presenze nelle Nazionali giovanili di categoria.

L’Abc di coach Walter Angiolini, reduce dalla vittoria all’overtime contro l’Olimpia Legnaia, sarà dunque chiamata ad un’altra grande prova di maturità per proseguire la striscia positiva di fronte ad un avversario dalle qualità importanti come il Dany Basket. E se fino ad oggi il carattere e la forte tenuta psicofisica sono state le armi in più dei gialloblu, a maggior ragione dovranno esserlo domenica per provare ad espugnare il caldo PalaMelo di Quarrata.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa