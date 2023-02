Bilancio previsionale 2023/2025, le obiezioni del centrodestra

Il gruppo consiliare Forza Italia - Centrodestra Fucecchio è intervenuto per dire la sua sul bilancio previsionale 2023/2025.

"Nell'ultimo consiglio comunale del 31 gennaio si è parlato di bilancio previsionale 2023/2025. Durante la trattazione dell'argomento ho esternato - ha detto Simone Testai, capogruppo - via social l'impressione che arrivava sui banchi delle opposizioni dall'esposizione dei vari esponenti Sindaco e giunta che decantavano le grandi opere in previsione, senza alcuna parola alle più elementari opere di manutenzione inerenti sia la viabilità in generale, sia dei presidi di sicurezza".

“Si parla di bilancio previsionale, tariffe e addizionali comunali al massimo, per fortuna ci sono i contributi del Pnrr con i quali verranno fatte molte opere ci auguriamo, ma per quanto riguarda manutenzioni previsioni zero, sicurezza zero. Insomma forse avremo alcune belle opere con i soldi europei che altrimenti non avremmo mai avuto ma per arrivarci serviranno i mezzi cingolati”.

"Non abbiamo cambiato idea come gruppo nemmeno alla fine del dibattito consiliare, il bilancio così come è stato approvato, pareggia le spese correnti, non sono stati previsti introiti certi e sufficienti per le manutenzioni stradali e la sicurezza. Sono state previste opere faraoniche, come ad esempio quella di un parcheggio sotterraneo accanto ad un altro quasi sempre vuoto, mentre alcune delle nostre strade per l’assenza cronica di adeguate e puntuali manutenzioni, si trovano in pessime condizioni. Per non parlare dei marciapiedi in molti punti sconnessi e quasi impraticabili, e degli spazi verdi dove mancano le attrezzature ludiche e quelle che vi sono hanno fatto il suo tempo. Mancano inoltre di giochi inclusivi per poter far giocare assieme tutti i bambini con abilità diverse. La segnaletica orizzontale lungo le strade, in particolare gli attraversamenti pedonali, non è più visibile. In alcune strade l’illuminazione pubblica è insufficiente ed in altre i lampioni sono spenti per ridurre i consumi oppure obsoleti".

"In compenso sono ancora presenti gli addobbi natalizi. Si confida molto nel piano delle alienazioni di immobili e terreni comunali per incrementare le risorse per alcuni interventi, come ad esempio, il proseguimento dei lavori alla Tenenza, ma come già visto in passato, il piano delle alienazioni ha prodotto ben poco, e quindi si rischia di avere ancora per anni un bellissimo palazzo vuoto di proprietà comunale nel centro della città, mentre si spendono soldi pubblici per uffici allestiti in edifici privati”.

"Per quanto concerne invece la sicurezza ed il decoro, la nostra posizione è molto esplicita sul ruolo della polizia municipale la cui funzione è stata trasferita all’Unione dei Comuni “con grave discapito per Fucecchio che dei 18 agenti in organico, oggi ne conta la metà in condivisione con Cerreto Guidi. La mozione per il recesso di questa funzione dall’Unione dei Comuni ed il reintegro degli agenti solo per Fucecchio che abbiamo presentato era all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale di martedì 31, ma come già avvenuto in altre due circostanze, la discussione è stata rimandata all’ordine del giorno del prossimo consiglio, e temiamo che la volontà sia quella di rimandare il più possibile l'argomento per trovare escamotage che mitighino la pessima figura delle scelte politiche fatte in materia di PM. Fucecchio in questo momento, ha bisogno di un adeguato ed esclusivo contingente di agenti e di un servizio mirato verso determinate problematiche presenti sia nel centro che nelle frazioni che l’Unione dei Comuni ha dimostrato di non essere in grado di erogare. L’auspicio a questo punto è che l’amministrazione comunale riesca perlomeno ad ottenere risorse dalle decisione di non aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali della quale il primo cittadino si è pubblicamente vantato, anche se al contrario, c’era invece da vantarsi per essere riusciti a recuperare i crediti vantati prima che diventassero cartelle, un operazione che invece all’amministrazione comunale ed alla Fucecchio Servizi è evidente non è riuscita a compiere e che oggi utilizza come principio di giustizia, anche se la vera giustizia, non voglio ripetermi, è evidente era far pagare tutti al momento dovuto” ha concluso Testai.