Cani chiusi a chiave in una stanza di un hotel abbandonato, salvati dalla polizia

Trovati due cani abbandonati in un ex hotel a Madonna dell'Acqua (a Pisa), spesso luogo di bivacco. La polizia all'alba ha effettuato un controllo in zona, dopo la segnalazione di alcuni residenti. In una stanza chiusa a chiave sono stati trovati due cani pitbull senza targhetta identificativa e malnutriti. Il locale era senza ricambio d'aria perché porta e finestre erano sbarrate. A terra i bisogni dei cani, segno che gli animali erano rinchiusi lì dentro da qualche giorno. Dopo essere stati rifocillati, sono stati affidati al canile comunale. Si indaga sul proprietario degli animali.