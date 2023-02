Cerreto Guidi dice no allo stralcio delle cartelle esattoriali

Con la Legge di Bilancio, il Governo ha previsto l’annullamento automatico dal prossimo 31 marzo delle cartelle esattoriali di importo residuo fino a 1000 euro.

Ai singoli Comuni veniva però concessa la possibilità di non applicare lo stralcio, evitando così l’annullamento automatico, adottando uno specifico provvedimento entro il 31 gennaio.

Il Consiglio comunale di Cerreto Guidi ha reso esecutivo lo stralcio nella seduta dei giorni scorsi.

“Abbiamo ritenuto di non aderire all’annullamento delle cartelle – osserva il Sindaco Simona Rossetti- nella convinzione che lo stralcio avrebbe determinato solo una disparità nei riguardi di quanti hanno pagato e continuano a pagare regolarmente i tributi. Va inoltre sottolineato come con le risorse dell’attività accertativa, il nostro Comune può contribuire a non aumentare le tasse e a garantire una rete di servizi ai cittadini. In questo caso si sarebbe trattato di una perdita di circa 200mila euro. Una scelta diversa avrebbe comportato solo minori prestazioni per la collettività. Peraltro i contribuenti che intendono mettersi in regola non hanno subìto nessun danno da questa decisione.

Chi vuole mettersi in regola- conclude il Sindaco- può infatti usufruire della Rottamazione quater, che prevede l’abbattimento delle sanzioni ed interessi permettendo il pagamento della sola parte capitale in 18 rate trimestrali”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa