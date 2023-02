Anche Drusilla Foer e Madame al Musart Festival Firenze. Drusilla Foer sarà in scena giovedì 20 luglio sul palco di piazza della Santissima Annunziata, con il suo recital in divenire “Eleganzissima”, un format di culto in continua trasformazione. Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso.

E grande è l’attesa per il concerto di Madame, lunedì 24 luglio, sempre in Santissima Annunziata: Madame è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Il Bene nel Male”.

Gli spettacoli di Drusilla Foer e Madame vanno ad aggiungersi ai già annunciati live di Roberto Bolle (15 luglio), Paolo Conte (21 luglio) e Stewart Copeland (25 luglio, con il progetto Police Deranged for Orchestra), tutti in piazza della Santissima Annunziata a Firenze.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info festivalmusart@gmail.com. E’ disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate ai luoghi d’arte legati al progetto Musart.

In programma dal 15 al 26 luglio nel cuore del centro fiorentino, a pochi passi dal Duomo, Musart Festival si conferma tra le proposte culturali più apprezzate dell’estate fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Agli spettacoli in piazza della Santissima Annunziata, si aggiungeranno, come di consueto, concerti in chiostri, visite a luoghi d’arte, mostre, incontri e proiezioni. Presto il cartellone completo.

