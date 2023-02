Taglia un tronco e gli crolla su una gamba, 62enne ferito a Empoli

Un 62enne è rimasto ferito a Corniola di Empoli mentre stava tagliando un tronco da un albero. Poco prima delle 10 è stato chiamato il 118 a causa dell'infortunio dell'uomo in via delle Poggiole. Il tronco è caduto su una gamba dell'uomo, provocando fratture in più parti dell'arto. In un primo momento è stato chiamato anche l'elisoccorso Pegaso, che però non è intervenuto. Un'ambulanza delle Pubbliche assistenze di Empoli ha trasferito il sessantenne in pronto soccorso a Empoli. L'intervento non è stato classificato come incidente sul lavoro.