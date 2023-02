Evade dai domiciliari, arrestato 27enne

I carabinieri di Pisa hanno arrestato un 27enne per il reato di evasione. Nello specifico, la persona, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, al momento del controllo dei carabinieri è risultata assente dalla propria abitazione ed è stata, successivamente, rintracciata lungo la pubblica via. Arrestato, è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Pisa fissato per la mattinata odierna.