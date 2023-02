Evade dai domiciliari, arrestato un giovane a Livorno

Lotta allo spaccio a Livorno, la guardia di finanza arresta un giovane. Quest'ultimo era già gravato dalla misura degli arresti domiciliari per precedenti reati connessi anche agli stupefacenti. Nel corso di un recente blitz antidroga, il giovane è stato trovato in un appartamento dove era stato eseguito un sequestro di stupefacenti. Tutte le circostanze sono state quindi tempestivamente rappresentate all’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura, attese le reiterate violazioni al regime degli arresti domiciliari; il soggetto è stato quindi condotto in carcere dalle Fiamme Gialle.