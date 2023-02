Ex Montevivo, sottopasso e scuola: la giunta Barnini arriva a Ponzano

Un'occasione per guardarsi negli occhi e fare il punto su interventi fatti e interventi da fare, guardando al futuro. A partire dalla realizzazione del nuovo fontanello di acqua ad alta qualità fino ad arrivare alle novità relative alla ex Montevivo, senza trascurare temi centrali come viabilità, sosta e manutenzioni.

Nella serata di martedì 31 gennaio 2023, si è svolto un nuovo appuntamento del calendario di incontri "Frazioni al centro", promosso dal Partito Democratico e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro, con la volontà di riprendere il percorso di assemblee cittadine interrotto dall'emergenza Covid: la sindaca Brenda Barnini e la giunta comunale hanno fatto tappa alla casa del popolo di Ponzano e hanno incontrato i residenti, rispondendo alle loro domande e raccogliendo le loro osservazioni.



"Veniamo da due anni difficili anche per le amministrazioni comunali, quelli legati all'emergenza Covid - ha sottolineato la sindaca Brenda Barnini in apertura di serata - Sono stati un momento di grande impegno e di grandi difficoltà di fronte a una situazione inedita. Ma, allo stesso tempo, stiamo vivendo una stagione di grandi finanziamenti, finanziamenti intercettati anche dal nostro Comune grazie alla capacità di redigere e proporre progetti coerenti. Una capacità che ci ha permesso di portare a casa più di 30 milioni di euro, risorse che, dal 2023 al 2025, saranno investite per fare interventi, per mettere su servizi che cambieranno il volto della nostra città. Un contesto importante, di grande lavoro, che tuttavia non ci ha impedito di mandare avanti obiettivi e di rispondere a necessità quotidiane proprie di ogni parte del territorio". Vedi anche ampliamento del sistema di videosorveglianza, manutenzione del verde ed efficientamento del sistema di illuminazione pubblica.

Guardando alla frazione, è stata realizzata la nuova area giochi al parco, sono state realizzate manutenzioni alla scuola primaria mentre altre sono in atto. "Alla scuola dell'infanzia, siamo intervenuti su quella che viene chiamata 'serra'", ha ricordato la sindaca per poi annunciare che "il cantiere, che ha visto la demolizione della struttura sostituita poi con un'altra, si concluderà a marzo, mettendo a disposizione della scuola uno spazio in più per bambini e insegnanti. Sempre parlando di scuole, abbiamo definito la progettazione esecutiva per la ristrutturazione completa del nido Stacciaburatta ed entro fine mandato andremo ad avviare anche quella.



Mentre proprio nella piazza di fronte alla scuola primaria quest'anno sarà realizzato un nuovo fontanello dell'acqua pubblica". Tutti aspetti che rendono la frazione, "un quartiere vivo e dotato di servizi".



Sul fronte Montevivo, "si tratta di un'area di proprietà privata – ha sottolineato la sindaca -. C’era stata una proposta di intervento da parte della proprietà e avevamo lavorato per farla realizzare, durante lo scorso mandato, ma non è stato possibile portarla avanti perché la proprietà si è tirata indietro. Da un anno a questa parte, nuovi soggetti vorrebbero subentrare nella proprietà: si tratta di soggetti del settore, con esperienza in interventi di bonifica e riqualificazione.

Il dialogo negli ultimi mesi si è intensificato per riuscire a pianificare una nuova prospettiva di recupero che mantenga a carico del privato i lavori di bonifica, l’ampliamento del sottopasso di via Pratignone e successivi interventi che porterebbero alla realizzazione di spazi o di carattere commerciale o da destinare a studentato, ovvero appartamenti vista la vicinanza alla stazione ferroviaria, per studenti universitari fuori sede".

Nel corso dell'incontro, durante il quale i cittadini hanno presentato proposte e osservazioni, si è parlato anche delle casse di espansione del torrente Orme.

"Saremo beneficiari di un finanziamento nazionale da 5 milioni per la realizzazione della prima", ha annunciato la sindaca, ribadendo l'importanza di accelerare in merito alla pianificazione dei Piani urbanistici attuativi per Ponzano, strategici anche per il contrasto del rischio idraulico che interessa la città.

Centrali anche il tema dei parcheggi e della costruzione della circonvallazione che dalla zona di Carraia proseguirà fino a via dell'Olivo, la cui realizzazione è inevitabilmente connessa all'allargamento del sottopasso di via Pratignone: l'una senza l'altro non porterebbe al risultato immaginato, ovvero l'alleggerimento del traffico che interessa la frazione".

Il calendario di "Frazioni al centro" riprenderà a Ponte a Elsa (21 febbraio, ore 21.30) per poi continuare a Serravalle (sede Avis, 23 febbraio, ore 21.30) e Fontanella (27 febbraio, ore 21.30). A marzo si comincerà da Marcignana (1 marzo, ore 21.30), continuando poi con

Brusciana (7 marzo, ore 21.30), Corniola (9 marzo, ore 21.30), Santa Maria (11 marzo, ore 10.30), Villanuova (14 marzo, ore 21.30), Cortenuova (16 marzo, ore 21.30), Sant'Andrea (20 marzo, ore 21.30), Monterappoli (21 marzo, ore 21.30), Pozzale (27 marzo, ore 21.30) e

Pontorme (28 marzo, ore 21.30). Nel mese di aprile, con luogo e data al momento da definire, si terrà l'iniziativa conclusiva relativa al 'centro'.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa