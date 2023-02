Grazie a questi gufetti Conad ha donato 312mila euro alla Fondazione Monasterio

Conad promuove la sostenibilità sociale ed ambientale anche attraverso le iniziative di collezionamento, il cui impegno in questo senso è proseguito a fine 2022 con l’attività “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan.

Si tratta della collezione di simpatici gufi ispirati a personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green. I clienti Conad hanno dato il loro prezioso contributo sostenendo l’iniziativa caratterizzata da un importante risvolto solidale. Per ogni premio distribuito Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi.

In particolare, l’iniziativa promossa da Conad Nord Ovest ha permesso di raggiungere in Toscana la cifra di 312.500 euro, destinata interamente all’acquisto di un’apparecchiatura per la Circolazione Extra-Corporea per l’Ospedale del Cuore di Massa. La sofisticata apparecchiatura è dotata di un innovativo sistema di monitoraggio on line di tutti i valori significativi del paziente e garantisce al contempo massima possibilità di personalizzazione.

In nove edizioni, la campagna solidale “Con Tutto il Cuore” ha permesso a Conad Nord Ovest di donare complessivamente in Toscana oltre 1,7 milioni di euro, interamente destinati all’acquisto di importanti macchinari e al sostegno di progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti.

Oggi a Massa si è svolto l’incontro per la simbolica consegna della donazione presso la Fondazione Gabriele Monasterio alla presenza del Direttore Rete Toscana Alessandro Penco e di una rappresentanza dei Soci Conad Nord Ovest e del Direttore Generale della Fondazione Monasterio, Dottor Marco Torre, assieme al Direttore Amministrativo Luciano Ciucci, al Direttore Sanitario Maurizio Perillo e al Direttore del Dipartimento Area Critica della Dottor Paolo Del Sarto. Un gesto importante con cui Conad Nord Ovest ha voluto ribadire la propria vicinanza e il proprio impegno nei confronti delle comunità.

“È per noi motivo di grande orgoglio essere al fianco di Fondazione Monasterio con questa importante iniziativa di responsabilità sociale, una conferma del nostro impegno sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo. – dichiara il presidente di Conad Nord Ovest Roberto Toni – Per la nostra Cooperativa essere una realtà radicata sul territorio significa mettere in atto progetti che possano contribuire concretamente allo sviluppo dei territori nei quali operiamo e al sostegno delle Comunità, con lo sguardo sempre attento alle generazioni future. Grazie alla sensibilità e alla generosità di clienti, Soci e Cooperativa anche quest’anno in Toscana è stato raggiunto un ottimo risultato. Un risultato raggiunto tutti insieme, attraverso piccoli gesti, che auspichiamo possa contribuire a rendere migliore il futuro di tanti piccoli pazienti”.

“Ogni anno – afferma il Direttore Generale della Monasterio, Marco Torre – la generosità del territorio e la sensibilità di Conad nei nostri confronti ci sorprendono con un sostegno sempre più forte: ogni anno, e ancora una volta, le nostre speranze e le nostre aspettative sono state superate. Grazie a questa iniziativa potremo potenziare ulteriormente le nostre sale operatorie con strumentazione all’avanguardia: si tratta di presidi specifici e indispensabili per la cardiochirurgia pediatrica, che garantiscano ai nostri più piccoli pazienti ciò che la tecnologia più evoluta mette oggi a disposizione nel mondo. Abbiamo preso un impegno con i nostri pazienti: continuare a crescere e migliorarci. Il sostegno delle molte persone che hanno scelto di aderire a questa iniziativa agevola i nostri sforzi. Ringrazio Conad e Conad Nord Ovest per la capacità di coinvolgere l’attenzione delle persone sulla nostra attività, e anche per la fiducia che ogni anno ripongono in noi”.