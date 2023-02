I Lupi under 15 si giocano la finale territoriale a Grosseto

Appuntamento al Palazzetto dello Sport di Marina di Grosseto, per i giovani Lupi. Sabato 4 Febbraio alle 18 infatti i giovani Under 15 santacrocesi saranno chiamati a disputare la finale territoriale di categoria contro i padroni di casa dell’Invicta.

Gara “secca” al meglio dei 3 set su 5, per decretare al termine la più forte del Comitato Basso Tirreno, province di Pisa, Livorno, Grosseto. E dopo la finale, per entrambe le formazioni in gara, sarà tempo di campionato regionale: entrambe vi si affacceranno con grandi ambizioni, il sogno è sempre lo stesso, andarsi a giocare il titolo italiano uscendo dalla Toscana come campioni in carica.

Tornando all’ambito territoriale, i Lupi hanno disputato il girone eliminatorio denominato “A”, chiudendo al primo posto, 29 punti in 10 partite, + 7 sulla seconda in classifica.

Invicta Grosseto ha invece sbaragliato il girone “B”: 30 i punti, in 10 partite, + 8 sulla seconda. Un dominio che ha portato i due team ad incrociare, nei quarti di finale ad eliminazione diretta, le quarte classificate: i Lupi hanno avuto la meglio sul Dream Volley Pisa, 3-0, Grosseto ha inflitto lo stesso punteggio alla Pallavolo Cascina. Tempo di semifinali, e le due “regine” sono andate comunque a misurarsi, rispettivamente, con la seconda forza dell’altro girone. Anche in questo caso, doppio 3-0: i Lupi, sul Migliarino Volley, l’Invicta, sul VBC Calci. Due squadre che in stagione non hanno ancora conosciuto sconfitta e che andranno dunque a sfidarsi questo sabato con l’innegabile vantaggio, per Invicta, di potersela giocare sul proprio campo. Ma i supporters santacrocesi saranno sicuramente tanti, e si faranno sentire.

LUPI S. CROCE: la squadra è allenata da coach Giulia Genovesi, supportata ovviamente dallo staff tecnico del settore maschile e, a livello organizzativo, dal responsabile del settore Fausto Zingoni, con i dirigenti Davide Bontà, Fobjano Cani, Roberto Mancini, Patrizia Perelli. Gli atleti: 16 Barghini Giovanni, 8 Bonistalli Mattia, 11 Bontà Lorenzo, 5 Calloni Damiano, 9 Cani Geraldo, 17 Carbone Cristian, 4 Ciardi Edoardo, 2 Mandorlini Tommaso, 7 Martini Marco, 8 Mazzola Giorgio, 10 Meucci Luca, 11 Nazzi Dylan, 14 Nuredini Kevin, 18 Peculi Claudio, 6 Scatragli Duccio, 12 Sergianni Thomas, 3 Stefanelli Samuele.

INVICTA GROSSETO: la formazione maremmana è allenata da Sonia Feltri, che in questi ultimi anni ha sempre ottenuto ottimi risultati alla guida del settore giovanile maschile targato Invicta, assieme al marito Fabrizio Rolando. I protagonisti: 44 Albonetti Alessandro, 41 Bauso Edoardo, 48 Carmelita Guido, 12 Colosi Matteo, 69 Ferrari Leonardo, 25 Galoppi Giovanni, 67 Gigi Francesco, 32 Puccinelli Emanuele, 42 Romani Andrea, 57 Rossi Alessio, 31 Terrosi Cristiano.

TV: La gara sarà trasmessa in diretta streaming dalle seguenti pagine FB:

- Invicta Volleyball Grosseto Settore Giovanile

- Lupi Volley Giovanile