Il classico cimitero di auto a cielo aperto

Arpat è intervenuta per sequestrare un'area utilizzata per attività illecita di gestione rifiuti anche pericolosi, cioè auto, furgoni e pezzi di ricambio abbandonati. La zona messa sotto sequestro si trova alla Capannina, frazione del Comune di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa.

Arpat ha operato insieme alla Polizia Provinciale di Pisa dopo la delega della Magistratura. L’area, in realtà un terreno agricolo, è di circa 800 mq ed erano presenti ventotto veicoli fuori uso oltre a numerosi pezzi di carrozzerie, motori di auto, pneumatici, pancali di legno, vetri rotti, macerie, ingombranti.

Alcuni di questi mezzi causavano sversamenti di sostanze pericolose (oli, residui di carburanti e di fluidi refrigeranti) sul suolo sottostante non impermeabilizzato.

Il sequestro dell’area e di tutte le cose depositate, è avvenuto alla presenza della proprietà che aveva dato in comodato d’uso gratuito l’area ad un terzo, identificato, che aveva condotto nel campo l’attività illecita di gestione rifiuti.

È stato richiesto all’Amministrazione Comunale l’emissione di una ordinanza, per la rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti rinvenuti e per il ripristino dello stato dei luoghi ed è stato interessato anche il Settore Tributi della Regione Toscana per l’evasione del tributo speciale dovuto per il deposito dei rifiuti in discarica.