I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 7:20 a Firenze, in via Eugenio Barsanti, all’interno di un’ex area giochi di fronte al Palazzo di Giustizia per un incendio di una struttura telonata.

I vigili del fuoco, con due automezzi, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio e constatato che non ci sono persone coinvolte nel rogo. Sul posto anche gli agenti di polizia municipale e polizia di Stato.