Incidente mortale sull'A1: la vittima è un 32enne

Assume più chiarezza la tragedia avvenuta ieri sera sull’A1 nel tratto tra Villa Costanza e l'uscita Firenze Scandicci, dove un automobilista ha perso la vita in seguito a un incidente. Il deceduto è un trentaduenne marocchino: la sua vettura dopo essersi immessa sulla corsia di sorpasso avrebbe iniziato a rallentare fino a quasi fermarsi all’improvviso. Alcuni mezzi sarebbero riusciti a schivare la macchina, ma non un pullman di linea. Nell’impatto, l’auto del marocchino ha sbandato strisciando un tir che procedeva sulla corsia dedicata alla marcia normale.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, iscrivendo sul registro degli indagati l'autista del pullman ed è stata disposta l'autopsia per il 32enne. Vista la dinamica, non è esclusa l'ipotesi di un'avaria alla macchina.