Lavori e mancanze d'acqua in via Cavour

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, dalle 9 di martedì 7 febbraio, causa lavori sulla rete idrica di via Cavour, si registreranno mancanze d’acqua in via Cavour (tratto da Piazza San Marco a via della Dogana).

La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del medesimo pomeriggio. Abbassamenti di pressione potranno interessare le vie limitrofe. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.