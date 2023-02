Al LEGO Store di Firenze l'inventore del set Baita

Per celebrare il lancio del nuovo set LEGO® Ideas Baita, il 10 febbraio, il LEGO Certified Store Firenze aprirà le sue porte agli appassionati del mondo dei mattoncini per un incontro speciale. Dalle 16.00 alle 18.00, nel punto vendita in Via dei Calzaiuoli, sarà presente Andrea Lattanzio,l’ideatore del nuovissimo set dedicato all'iconica struttura di montagna, per incontrare i fan e svelare le curiosità e i segreti che hanno portato alla realizzazione di questo bellissimo progetto Made in Italy.

È infatti la prima volta in assoluto che sulla piattaforma LEGO Ideas, una creazione nata e proposta da un fan LEGO italiano, viene trasformata in un vero e proprio set.

Nel corso del pomeriggio, i fan e le fan potranno ricevere da Andrea un autografo, oppure richiedere una dedica personalizzata direttamente sul pack del modello: un’occasione imperdibile per tutti i collezionisti, che potranno aggiungere un nuovo gioiello al proprio “tesoro”.

Il set LEGO Ideas Baita è attualmente disponibile in tutti i LEGO Store e su LEGO.com.

Il nuovo set è una dedica a tutti gli appassionati della montagna e della natura: il perfetto place to be da costruire a casa, con gli amici o in famiglia.

Quello di Firenze è il secondo degli appuntamenti in cui sarà possibile conoscere dal vivo Andrea Lattanzio, dopo quello di Milano presso il LEGO Certified Store San Babila. L’ultima imperdibile tappa del tour è prevista l’11 febbraio,dalle 10.00 alle 12.00, presso il LEGO Certified Store di Napoli in Via Scarlatti.