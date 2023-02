Maggio Musicale, per Carnevale il Doktor Faust

Ecco il programma per il Festival di Carnevale del Maggio Musicale Fiorentino: martedì 7 febbraio alle 20, in Sala Grande, il maestro Cornelius Meister sarà alla guida del Coro e dell’Orchestra del Maggio per il secondo appuntamento operistico del Festival di Carnevale.

In cartellone il Doktor Faust di Ferruccio Busoni, la regia è firmata da Davide Livermore. L’opera, che ricalca il tema chiave del Festival di Carnevale (dedicato al Faust e a Goethe) vede in scena un ricco cast, formato nei ruoli principali da Dietrich Henschel, Daniel Brenna, Wilhelm Schwinghammer, Olga Bezsmertna e Joseph Dahdah.

È solo la terza volta che il Maggio propone questo titolo che manca dalla stagione dal 1964. È la prima volta che viene eseguito nell’originale libretto in tedesco.

Altre tre le recite in programma: il 14 e il 21 febbraio ore 20 e l’11 febbraio alle ore 18. La recita del 14 febbraio 2023 sarà trasmessa in diretta radiofonica su Rai Radio 3. L’opera verrà registrata per la realizzazione di un dvd per l’etichetta Dynamic.