Nardella replica al comitato contro il restyling dello stadio e cita il viale con gli alberi viola

Il sindaco Dario Nardella non ci sta e replica cittadini che sono contro la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte e dello stadio Artemio Franchi. La manifestazione di protesta è in programma domani ed è indetta appunto da un comitato di residenti.

Nardella ha spiegato che gli alberi saranno mantenuti quasi tutti, ne saranno abbattuti solo alcuni dove ci saranno le fermate della tramvia. Detto questo, il sindaco ha aggiunto che il saldo per quanto riguarda gli alberi sarà sempre positivo.

In più ha parlato dell'onda viola, cioè un viale dove verranno piantati alberi viola, circa 600. Nardella ha poi sottolineato come la tramvia collegherà tutte le zone della città ai parcheggi scambiatori, con tram ogni due minuti in ogni direzione.