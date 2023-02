Uccide il padre a coltellate, poi tenta di togliersi la vita: bloccato 24enne

Un uomo di 60 anni è morto per i colpi di coltello inflitti dal figlio 24enne, il quale poi avrebbe tentato di togliersi egli stesso la vita tagliandosi i polsi. Il fatto è accaduto nel quartiere Coteto di Livorno alle 3 di questa notte, nell'appartamento dove padre e figlio condividevano. Il movente non è chiaro. A dare l'allarme un vicino che ha sentito strani rumori alle 3 di notte. La porta di casa era stata chiusa a chiave dall'interno e quando è stata forzata i carabinieri hanno trovato il 60enne ormai cadavere riverso sul letto. Il figlio era invece fuggito a piedi in un vicino supermercato, cercando di togliersi la vita. E' stato fermato dalle forze dell'ordine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO