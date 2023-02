Ospedale Ss Cosma e Damiano, il sindaco di Pescia vuole chiarezza

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, dopo la partecipazione alla conferenza dei sindaci e i comunicati dell’ azienda Usl Toscana Centro, conferma le sue preoccupazioni sul futuro dell’ospedale pesciatino.

“Mettendo insieme le risultanze della conferenza dei sindaci e della comunicazione della Asl, le mie preoccupazioni, esternate più volte nel corso degli ultimi mesi, purtroppo si confermano" ha dichiarato Giurlani.

Insieme all’ormai stancante situazione del punto nascite, il cui ripristino tarda a arrivare nonostante le molte rassicurazioni al riguardo, ci sono ormai annosi problemi come il Cup. Infatti, oltre alle difficoltà di prenotazione e la presenza di liste di attesa non più sopportabili, perché spingono i cittadini a rivolgersi alla sanità privata, con evidenti discriminazioni per chi non ne ha i mezzi economici per farlo, c’è anche l’aspetto logistico di una sede inadeguata che costringe addirittura le persone a stare al freddo.

Avevo denunciato tanti mesi fa questo problema, al quale non è stato posto rimedio, così come al tema della carenza di organico che coinvolge medici e operatori sanitari un po' in tutti i reparti, compresi i primari, a partire ad esempio dagli anestesisti.

Domani abbiamo una conferenza dei capigruppo che affronterà queste tematiche. Da luglio ho chiesto dati e informazioni dettagliate perché non vogliamo ragionare sulle sensazioni, che sono comunque negative, ma su numeri, come è giusto che una amministrazione comunale debba fare, per assolvere i suoi compiti relativamente alla tutela della salute dei cittadini, che è una delle priorità assolute della politica.

Una interlocuzione trasparente sarebbe proficua per tutti, evitando malintesi e cattive interpretazioni. Se non viene perseguita, evidentemente, ci saranno motivi che al momento ci sfuggono, ma non ci piacciono per nulla”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio Stampa