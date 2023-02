Progetto Art Bonus dell’anno 2023, in corsa la Grotta degli Animali

Dal 1° febbraio è possibile votare sulla piattaforma www.artbonus.gov.it il progetto di restauro della Grotta degli Animali del Giardino di Villa Castello - Direzione regionale musei della Toscana selezionato per la 7^ edizione del Concorso Art Bonus nella categoria Beni e Luoghi della Cultura, finanziato da Publiacqua S.p.A. Per votare basta accedere alla piattaforma del concorso, senza alcuna iscrizione, ed esprimere il proprio voto. L’iniziativa, organizzata dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, è un modo per rendere i territori protagonisti grazie al voto espresso dalla giuria popolare di tutti i cittadini che vorranno partecipare e dunque esprimere il loro gradimento a favore dei progetti sulla pagina del concorso e sui social e offre un momento di visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus, ai loro donatori e al patrimonio culturale.

La Villa medicea di Castello, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'Umanità, è una delle più antiche residenze suburbane della famiglia Medici, che la possedettero fin dal 1477. Prediletta da Cosimo I, fu oggetto di particolari cure e il suo giardino, progettato nel 1538, un anno dopo l'ascesa al potere del giovane duca, venne studiato per celebrare il potere del principe attraverso la simbologia delle sue statue, delle fontane e delle grotte. Tra le sue principali testimonianze, la Grotta degli animali, detta anche “Grotta del Diluvio”, rappresenta uno straordinario esempio ingegneristico rinascimentale, frutto delle conoscenze idrauliche di Niccolò Pericoli, soprannominato da Vasari “Il Tribolo”. Primo esempio mediceo di grotta rustica, il suo progetto prende avvio contestualmente all’inizio dei lavori del giardino nel 1539, ma si concluderà soltanto alla fine del Cinquecento.

Publiacqua S.p.A. finanzia con 300.000 € il progetto Art bonus della Direzione regionale musei della Toscana che si avvale della consulenza scientifica del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze per ricerche documentarie e approfondimenti storici. Il nuovo intervento prevede il restauro delle sculture con gli animali delle fontane che popolano le vasche interne della Grotta, ornate da decorazioni in spugne e conchiglie, e del prospetto architettonico che si affaccia sul giardino e sul piano degli agrumi. Gli interventi previsti dal progetto andranno ad integrare il lungo ciclo di restauri avviati dal 2019 con la direzione della Soprintendenza ABAP di Firenze, secondo un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana con fondi comunitari POR FESR 2014-2020 e direttamente dal MiC.

Dopo oltre due secoli, l’acqua tornerà a zampillare da oltre cento punti di caduta posti nella volta al di sopra delle vasche, azionando il complesso sistema di giochi d’acqua e sonorità che ha incantato i visitatori fin dal XVI secolo, immortalato già da Michel de Montaigne nel suo Viaggio in Italia: “In questo luogo, esiste una bella grotta dove, raffigurati al naturale, si vedono animali d’ogni specie che spruzzano l’acqua di dette fontane chi dal becco, chi dalle ali, chi dagli artigli o dalle orecchie o dal naso”.

Come votare:

Con un semplice clic o like tutti gli utenti che accederanno alla piattaforma potranno votare i progetti Art Bonus del proprio territorio e le istituzioni che si prendono cura del patrimonio culturale.

FASE 1 – Prima eliminatoria sul sito Art Bonus: dalle ore 12.00 del 1° febbraio 2023 fino alle ore 12.00 del 21 febbraio 2023 le votazioni si svolgeranno esclusivamente sulla pagina artbonus.gov.it/concorso2023

Sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara ma ogni utente potrà votare più progetti. I voti ricevuti da ciascun progetto saranno visibili in tempo reale.

FASE 2 – Seconda eliminatoria sul suto Art Bonus: dalle ore 13 del 21 febbraio 2023 fino alle ore 12.00 del 14 marzo 2023 resteranno in gara sulla piattaforma del concorso i soli progetti che avranno ricevuto almeno 200 voti.

I progetti con più di 200 voti rimasti in gara saranno divisi in due categorie: “Beni e luoghi della cultura” e “Spettacolo”. I sei progetti di ciascuna categoria che risulteranno più votati alla data del 14 marzo accederanno alla fase Finale che si svolgerà solo sui canali FB e IG di Art Bonus.

FASE 3 – Finale sui canali Facebook e Instagram di Art Bonus: dalle ore 12.00 del 15 marzo fino alle ore 12.00 del 30 marzo 2023 i primi 12 progetti con il maggior numero di voti sulla piattaforma parteciperanno alle votazioni solo sui canali social, sfidandosi a suon di “Likes” sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus.

I 12 progetti finalisti saranno così suddivisi: 6 per la categoria “Beni e luoghi della cultura” + 6 per la categoria “Spettacolo”.

FASE 4 – Proclamazione vincitori: i voti ottenuti da ciascun progetto sui social saranno sommati ai voti precedentemente ricevuti sulla piattaforma Art Bonus. La somma di questi voti determinerà l’ordine finale delle due classifiche e i due vincitori, uno per ogni categoria:

1° classificato categoria “Beni e luoghi della cultura”

1° classificato categoria “Spettacolo”.

La premiazione (consegna di un riconoscimento simbolico) avrà luogo nel corso di un evento pubblico organizzato dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, i tre enti promotori del Concorso.

