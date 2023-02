Quattro nuove aule per la scuola media Montanelli-Petrarca di Fucecchio

La giunta comunale di Fucecchio, guidata dal sindaco Alessio Spinelli, questa mattina si è incontrata con tecnici e progettisti sul cantiere della scuola media Montanelli Petrarca per definire gli ultimi dettagli relativi all'ampliamento dell'edificio. I lavori sono infatti in dirittura d'arrivo: quattro nuove aule, con relativi servizi, saranno a disposizione di insegnanti e studenti già a partire dal prossimo anno scolastico. Per questo motivo al sopralluogo sono intervenuti anche i dirigenti scolastici Manuel Salvaggio e Paola Adalgisa Cinquerrui.

Grazie ad un investimento di circa 600mila euro la scuola media di Fucecchio avrà a disposizione più spazi (le nuove aule, affacciate su via Giusti, sono di ampie dimensioni) e soprattutto avrà una conformazione più funzionale visto che l'edificio in costruzione, grazie ad una passerella che lo mette in comunicazione con il primo piano dell'edificio esistente, permetterà di mettere in connessione tutti gli spazi esistenti.

Si tratta di un intervento che, mettendo a disposizione della scuola nuovi spazi per la didattica, consentirà di liberare alcune aule esistenti trasformandole in laboratori e offrendo quindi nuove opportunità formative. I lavori all'interno e all'esterno dell'edificio sono praticamente conclusi; completate alcune pavimentazioni esterne e definiti gli ultimi dettagli, non rimarrà che acquistare gli arredi per le nuove aule.

"Siamo veramente vicini all'inaugurazione di questo importante intervento di ampliamento - confermano il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco con delega alla scuola Emma Donnini. - L'obiettivo dell'amministrazione comunale di mettere a disposizione le nuove aule per l'anno scolastico 2023/2024 direi che sarà raggiunto senza problemi. I nuovi spazi, come abbiamo potuto vedere anche questa mattina insieme ai dirigenti scolastici, sono veramente ampi e luminosi. Quattro nuove aule confortevoli che vanno ad ampliare l'edificio permettendo di svolgere le lezioni in spazi adeguati.

Quello alla scuola media è uno dei tanti interventi di edilizia scolastica messi in cantiere dalla nostra amministrazione comunale. I prossimi anni altre nuove scuole nasceranno a Fucecchio. Grazie ai nostri progetti che ci hanno permesso di ottenere 6 milioni di euro dai bandi europei del PNRR, realizzeremo il nuovo polo dell'infanzia in Via Foscolo (un nido, una materna e la mensa scolastica, oltre a parcheggi e giardini) e la nuova scuola nella frazione di Vedute.

Un impegno triennale che abbiamo appena approvato in consiglio comunale e che testimonia la grande attenzione che la giunta comunale ha sempre dedicato agli aspetti educativi e all'istruzione dei giovani. Quando si parla di "buona scuola" credo che Fucecchio possa essere portato come esempio, un esempio veramente virtuoso".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa