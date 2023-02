Un uomo di origine sudamericana ha spintonato uno dei poliziotti intento nella serata di ieri a dare delle informazioni a degli utenti nei pressi di un bar sulla via Aurelia, a Pisa zona Porta a Mare. L'uomo era già noto per delle intemperanze ed è stato trasferito in questura per la denuncia per violenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti saranno avviate le procedure di espulsione dall'area Schengen.