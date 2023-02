Tribunale di Empoli, Ziello (Lega) contrario. Poggianti (FdI) replica: "Giustizia lontana dai cittadini"

Fa discutere a Empoli la posizione del deputato Lega Edoardo Ziello in contrasto alla proposta di riportare il tribunale in città, staccandosi da Firenze da cui dipende e per la quale il carico di pendenze lo trasforma in uno dei meno efficienti d'Italia.

Per il deputato "questa iniziativa rischia di generare ulteriori oneri a carico della popolazione" e sarebbe "solo una moltiplicazione di costi".

A rispondere il 'collega' di coalizione, Andrea Poggianti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Empoli e avvocato tra i fautori della richiesta per il nuovo tribunale.

“Nella coralità delle iniziative e prese di posizione assunte in ogni tempo da Fratelli d’Italia e dalla coalizione di Centrodestra nei vari livelli locali sull’istituzione del Tribunale di Empoli confermiamo l’assiduo e costante dialogo per il conseguimento di una giustizia prossima al cittadino.

Le voci soliste in alcune circostanze rischiano di essere disarmoniche se non traggono il loro spunto dal confronto con il territorio, con le esigenze del contesto economico – produttivo di un comprensorio di 15 comuni (Empolese – Valdelsa e Comprensorio del Cuoio) che unito rappresenta tra i PIL più notevoli della Toscana.

La riforma della geografia giudiziaria, a livello nazionale e nel suo complesso, non può essere influenzata da personalismi e campanilismi. La riforma è stata annunciata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in persona; andremo avanti facendo considerazioni oggettive basate sui dati per l’interesse dei cittadini, delle imprese e per una giustizia più celere ed efficiente.

I numeri in nostro possesso confermano che nel rapporto operatori giudiziari – cittadini alla Toscana manchino circa 41 giudici e 17 PM (pari all’assenza di due Tribunali corrispondenti alla dimensione di quello di Arezzo), come la distanza dai tribunali capoluogo riduca l’accesso alla giustizia. Ci adopereremo costantemente perché l’affrancamento empolese dal Tribunale di Firenze sia uno strumento di autonomia nell’interesse della collettività e non un mero risultato identitario.”