A San Miniato il libro su don Luciano Marrucci

"L'Uomo della melagrana. Vita di Luciano Marrucci poeta e prete" di Andrea Mancini è l'ultimo libro di questo ciclo di presentazioni della casa editrice La conchiglia di Santiago, che organizza anche l'attività dell'Orcio d'Oro, via Augusto Conti 48, San Miniato, un nome, anche questo ispirato all'attività del grande sacerdote.

La serata è fissata martedì 7 febbraio alle 21,30 proprio nello Spazio dell'Orcio.

Oltre all'autore, presenterà la serata Francesco Fisoni, con gli interventi di Antonio Baroncini, giornalista e amico di don Marrucci, Marzio Gabbanini presidente della Fondazione Istituto del Dramma Popolare, che ha avuto don Luciano direttore in due momenti, per quasi quindici anni.

"Un sacerdote di forte carisma, don Luciano - dice Mancini - che non ha mai fatto sconti a nessuno, credo che a San Miniato, ma non solo, sia stato l'intellettuale più importante del secondo dopoguerra. Il mio libro comincia a tratteggiarne la figura, ma il lavoro è soltanto agli inizi".