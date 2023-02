'Calzini spaiati' anche alla Pieraccini di Poggibonsi

Accade spesso di smarrire un calzino, perdendolo in lavatrice o sotto al letto. In questi casi resta l'altro calzino, detto "spaiato". Questa è una simpatica metafora per rappresentare l'amicizia e lo stare insieme: accade a volte di perdersi e poi di ritrovarsi, riabbracciandosi con la consapevolezza di essere sempre stati uguali. Il 3 febbraio i ragazzi delle quinte della Pieraccini, Comprensivo 2 Poggibonsi, hanno festeggiato la Giornata dei calzini spaiati 2023. Essa, nata 10 anni fa dall’idea di un’insegnante, si festeggia ogni anno il primo venerdì di febbraio per celebrare la diversità e coinvolge grandi e piccini nello spirito più semplice dell’amicizia e del rispetto degli altri, della solidarietà e della specialità di ognuno di noi.

La filastrocca recita così:

"Oggi è la giornata dei calzini spaiati,non ci fu giorno che non furono amati/usciti diversi dalla lavatrice/facciamo che per loro non sia una cicatrice/ma l'opportunità per volersi bene/ perché la diversità entri nel nostro gene."

Anche i bambini più piccoli, della 1C, hanno partecipato giocando con i calzini e la matematica e quelli della 3^ B hanno realizzato “l'albero dei calzini”. I bambini hanno addobbato l'albero con tanti calzini diversi , simbolo dell' unione nella diversità e della diversità come ricchezza.