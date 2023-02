Creazioni Imola cala il tris: a Empoli il nuovo atelier cerimonia donna

Silvia Marescalchi, titolare Creazioni Imola (foto Gonews.it)

Abiti, gonne, giacche ma anche accessori da abbinare, per un evento in grande stile. I colori dominano nel nuovo atelier cerimonia di Creazioni Imola, fresco d’inaugurazione il 28 gennaio 2023. La storica attività di Empoli che da oltre 100 anni, festeggiati lo scorso anno, veste la sposa e lo sposo, ora si è arricchita di un nuovo punto vendita interamente dedicato alle donne, in via Masini.

Creazioni Imola, a Empoli tutti gli atelier sulla stessa strada

Il nuovo atelier non è pensato solo per i matrimoni ma per qualsiasi importante ricorrenza, da un 18esimo a un battesimo. Creazioni Imola ha dunque calato il tris, il tutto raggiungibile lungo la Tosco Romagnola: partendo dall’atelier dedicato alla sposa in via Zandonai, subito dopo del ponte sull’Orme si trova l’atelier uomo, per concludere con il nuovo spazio dedicato alle cerimonie, dopo il semaforo all’angolo di via Masini.

“Abbiamo preferito diversificare perché tutti i nostri articoli hanno bisogno del proprio spazio, tempo e di tutta quella luce affinché possano brillare”, spiega la titolare Silvia Marescalchi dallo storico atelier dedicato alla sposa. Sui lunghi strascichi bianchi piove polvere di stelle, dominano i ricami ma anche la semplicità, con il ritorno al tessuto liscio e pulito in mikado. Un mix tra tendenza e tradizione da Imola, che con bozzetti e progetti, ascolta e raccoglie i desideri delle spose alla ricerca dell’abito perfetto.

Creazioni Imola Empoli “si fa in tre”, lo staff racconta gli atelier: il video

Una lunga storia, partita dalle creazioni di Imola Ballerini nel 1922 e coltivata oggi da un team tutto al femminile. Insieme alle mani esperte delle sarte, che si dedicano ad ogni tipo di rifinitura realizzando le idee delle spose per il giorno del fatidico sì, negli atelier si trova la squadra di famiglia, giunta alla quarta generazione. Una squadra composta da Franca Ammannati, madre delle sorelle Silvia e Sandra Marescalchi, che ancora oggi cura la consegna e l'attenzione all'abito da sposa. Come bridal assistant troviamo Sandra Marescalchi, al servizio delle spose e dell'outfit delle famiglie, Giorgia Boldrini store manager dell'atelier da sposo e infine la giovane new entry Aurora Boldrini.

Giorgia Boldrini, store manager Creazioni Imola Uomo (foto Gonews.it)

“Potrete trovare qualunque abito o accessorio - aggiunge infine la store manager di Creazioni Imola Uomo, Boldrini - dallo sposo alla ricerca di un abito più esclusivo al classico senza tempo, come gli intramontabili smoking, tight o frac”.