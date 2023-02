Curò Madre Teresa, intervistato dall'Ordine Medici di Pistoia

Un confronto tra realtà profondamente differenti ma accomunate dalla volontà di migliorare i servizi. Ospite questa mattina dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (OMCeO) di Pistoia il dottor Arun Kumar Sharma, medico indiano con 38 anni di general practitioner (medico di medicina generale) che opera nello stato del Rajasthan, con una popolazione di circa 80 milioni di persone.

“Abbiamo creato questa occasione di incontro - precisa il Presidente dell’OMCeO Pistoia, dottor Beppino Montalti - perché il dottor Sharma ha a che fare con un sistema sanitario privatistico che spesso non riesce a raggiungere le comunità più rurali. Parlare del sistema sanitario nazionale a professionisti provenienti da queste realtà è per certi difficile perché vedono il nostro come un modello; quello che emerge dal confronto è la necessità di mantenere ben salda l’attività assistenziale territoriale pubblica che è in aperta antitesi all’operato di un privato che privilegia, per interesse economico, la parte interventistica ed ospedaliera”.

Il dott. Kumar Sharma, che nella sua opera di medicina generale sul territorio indiano incrociò negli anni ‘90 anche Madre Teresa di Calcutta, ha creato una organizzazione no profit di assistenza sanitaria nello stato del Rajasthan, dove vi sono scarse strutture ospedaliere.

Dopo la visita presso la sede dell’Ordine, con un momento di confronto e dibattito con il consiglio provinciale, il dottor Kumar Sharma è stato accompagnato presso altre realtà dell’assistenza sanitaria territoriale come la Casa della Salute di Pistoia, il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Jacopo, per poi – dopo pranzo - visitare l’ex Ospedale del Ceppo, con un approfondimento dapprima storico - con visita al teatro anatomico - e successivamente assistenziale, con visita al centro di cure intermedie attualmente attivo.

Fonte: Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia