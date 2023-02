Empolese Valdelsa, cambiano i presidenti delle commissioni. Lega: "È grave"

Queste le dichiarazioni di Federico Bussolin, Commissario Provinciale della Lega, e Eliseo Palazzo, Capogruppo all’Unione dei Comuni per la Lega nell’Empolese Valdelsa:

“Nei giorni scorsi, all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, si sono registrati avvicendamenti alla Presidenza della II commissione, con una decisione assunta dal Presidente del Consiglio Macallè, in seguito a richieste del gruppo consiliare Toscana Domani”

“Quanto determinato è molto grave, soprattutto perché operato fuori dal regolamento e dallo Statuto dell’ente di Piazza della Vittoria, mosso da logiche interpretative e basta - commentano Eliseo Palazzo, Capogruppo Lega all’Unione dei Comuni, e Federico Bussolin, Commissario provinciale Lega”

“Lo scorso mese infatti, in modo del tutto arbitrario e a seguito di una richiesta del Gruppo Toscana Domani, il Presidente ha acconsentito alla sostituzione di alcuni membri delle commissioni e addirittura del Consigliere Palazzo, Presidente della II commissione e figura di garanzia”.

“Come Lega abbiamo presentato un ricorso al Prefetto perché riteniamo grave il fatto che siano state avallate richieste che non trovano fondamento nei regolamenti in vigore - continuano gli esponenti del Carroccio. I regolamenti all’interno degli ambiti istituzionali sono posti a tutela della democrazia e i rappresentanti istituzionali hanno il dovere di applicarle per primi senza giocare su presunte lacune o interpretazioni per scopi personalistici e, laddove la previsione regolamentare fosse mancata del tutto, occorreva scriverla e votarla tutti assieme”.

“Grazie alla presidenza del Consigliere Palazzo in II Commissione sono stati prodotti atti di indirizzo importanti, come testimoniano le votazioni all’unanimità in sede di Consiglio”.

“Una scelta, quella di rimuovere un Presidente - concludono i Leghisti - che getta fortissime perplessità in merito al posizionamento politico di Toscana Domani.

Dal momento in cui non ritroviamo un ravvedimento delle posizioni assunte da parte della Presidenza, siamo costretti a chiedere al Prefetto di chiarire questa vicenda disdicevole, secondo i modi e i tempi che riterrà più opportuni”.