FdI Empolese Valdelsa difende Donzelli e Delmastro: "I nostri avversari politici prendano ispirazione"

Fratelli d’Italia Empolese – Valdelsa esterna la propria solidarietà all’ Onorevole Giovanni Donzelli e al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, in merito alla vicenda, abbondantemente strumentazzata dalle opposizioni, in tema di passaggio di informazioni sul delicato casi Cospito e 41 bis OP.

A fare clamore è stato l’intervento dell’onorevole Donzelli, fra l’altro eletto nel nostro collegio elettorale, che ha portato in aula la pura e semplice (seppur scomoda) verità basandosi su elementi reperiti dallo stesso Delmastro che, seppur di delicato contenuto, non risultano essere coperte dal segreto d’ufficio.

Le opposizioni, in particolar modo il solito PD, sono insorte dopo che lo stesso Donzelli ha chiesto loro senza mezzi termini di prendere posizione in merito al caso Cospito ed il 41 bis, ovvero scegliere la tutela della nazione o del singolo (anarchico insurrezionalista resosi responsabile tra le altre cose della gambizzazione dell’ A.D. di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi).

Se da un lato c’è chi si è precipitato in Procura a Roma per denunciare la (probabile) fuga di notizie coperte da segreto e divulgazione di materiale sensibile, dall’altro troviamo personalità come il magistrato Antimafia Ardita, già capo DAP in passate legislature, affermare che le rivelazioni non sono sottoposte ad alcun segreto e che quanto riportato è pienamente lecito.

Versione confermata dallo stesso Ministro Nordio che, da mero garantista, ha disposto accertamenti al fine di chiarire la posizione del suo Vice. Si parla già di dati non divulgabili e non piu secretati (una danza di interpretazioni insomma).

L’aria sta diventando sempre più pesante e la tematica oggetto di questi ultimi giorni vede scontrarsi due forze di pensiero antitetiche l’una all’altra, con un centro destra che fa quadrato attorno agli ideali e in onore di coloro che hanno perduto la loro vita per rendere la nostra migliore lontani dalla mano opprimente della mafia e del terrorismo, mentre vediamo un centrosinistra arrampicarsi sugli specchi e montare una pantomima circense col solo fine di smagrire le oscenità che contraddistinguono i loro primi mesi di legislatura, come il caso Soumahoro e l’occhiolino allo smantellamento dell’ergastolo ostativo e del carcere duro.

A Giovanni Donzelli rinnoviamo il nostro più sincero ringraziamento per l’ardore con cui svolge il proprio mandato nel pieno rispetto dell’istituzione che rappresenta e l’impegno a garantire una linea rigorosa contro tutti coloro che pensano di raggiungere obiettivi mediante il ricatto e la violenza allo stato democratico.

Altrettanto omaggiamo la fermezza del Sottosegretario che con sicurezza e serenità manda avanti il suo incarico con la stima di un Corpo di Polizia che lo vede presente in un tour nei vari penitenziari a mostrare vicinanza ad un contingente di donne e uomini da valorizzare e non abbandonare, tanto da essere stata valutata la scorta a tutela della sua incolumità assieme all’omologo leghista Ostellari.

Invitiamo i nostri “avversari” politici a trarre ispirazione da uomini come Donzelli e Delmastro, poiché il traguardo del mandato a cui ogni parlamentare deve mirare, ovvero la salute, la qualità e la sicurezza della propria Nazione.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa