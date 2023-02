Fermato in Fi-Pi-Li mostra la patente di un connazionale, denunciato autista

Nell’ambito dei maxi controlli attivati dalla prefettura di Firenze, la notte scorsa si è infine inserita anche l’operazione “Stragi del Sabato Sera” della Polizia Stradale che tra i caselli autostradali della A1 tra Scandicci e Firenze Sud ha sorpreso al volante 14 automobilisti che, secondo quanto accertato, avevano bevuto un po’ troppo. Per 6 di loro sono scattate multe pesanti, mentre, nei casi più gravi, denunce per guida in stato di ebbrezza. Ritirate a tutti le patenti.

Nei guai anche un cittadino cinese di 50 anni che quando è stato fermato sulla FI-PI-LI dagli agenti della Polstrada ha mostrato loro la patente di un suo connazionale. La sua non era infatti più valida in quanto non si sarebbe mai presentato alla revisione del titolo abilitativo disposta dalla Prefettura dopo che anche lui era stato trovato, in un’altra circostanza passata, alla guida in stato di ebbrezza. Denunciato per sostituzione di persona si è visto anche revocare la sua vecchia patente e sequestrare quella esibita durante il controllo.

Firenze, 4 febbraio 2023