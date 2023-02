Incidente frontale, mezzi a fuoco: i conducenti erano sotto alcol e droghe

I carabinieri di Pontedera (PI) hanno denunciato in stato di libertà due conducenti, rispettivamente, per guida sotto l’influenza dell’alcool e per guida sotto effetto di stupefacenti.

Nello specifico, i militari erano intervenuti tempo fa per un incidente stradale frontale tra due veicoli, andati entrambi distrutti dall'incendio. Gli occupanti furono salvati e trasportati d’urgenza presso gli ospedali di Pisa e Pontedera, in gravi condizioni.

Le indagini hanno permesso di accertare che entrambi i conducenti dei veicoli si erano messi alla guida - l'uno sotto influenza di alcol, l’altro sotto l’effetto di stupefacenti. Ad uno dei due, è stata contestata anche la circostanza di essere neopatentato.