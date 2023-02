Lega Empoli e Firenze si allontana da Ziello: "Tribunale si farà, sue opinioni personali"

Tribunale di Empoli, Federico Bussolin e Andrea Picchielli (LEGA): “Stop a campanilismi, posizione Lega chiara da tempo, il tribunale di Empoli si farà” Queste le dichiarazioni di Federico Bussolin, Commissario per la Provincia di Firenze della Lega Per Salvini Premier e Andrea Picchielli, Capogruppo della Lega a Empoli:

“La posizione favorevole della Lega in merito all’istituzione del tribunale di Empoli è chiara da molto tempo ed è rappresentata dall’eccellente lavoro istituzionale svolto sul territorio. A testimonianza di questo ritroviamo gli atti depositati alla Camera dei Deputati ed al Senato, in Regione Toscana e anche dal voto favorevole dei nostri consiglieri comunali all'atto di costituzione del tribunale in tutti i consigli comunali dell'Empolese Valdelsa, fiancheggiati dal nostro consigliere in Città Metropolitana di Firenze. Non è un caso, infatti, che lo stesso Salvini in visita a Empoli abbia spalleggiato questa battaglia di buon senso: le sue dichiarazioni sono chiare e visibili a chiunque, anche a Pisa”.

“Stupisce quindi apprendere dalla stampa che “tutta la Lega”, in virtù delle dichiarazioni di un singolo parlamentare, sarebbe contraria a questo progetto fondamentale. A seguito quindi di confronti interni scaturiti da questa isolata iniziativa, possiamo tranquillamente invitare chi ha manifestato preoccupazioni ad andare avanti insieme per la realizzazione del Tribunale in questione, perché le intenzioni manifestate in tutti questi anni sono le medesime ad ogni livello istituzionale.

L’Empolese-Valdelsa ha diritto ad avere un Tribunale, come ben evidenziano i numeri oggettivi degli studi dell’Associazione per il Tribunale di Empoli e ci auguriamo che ciò possa realizzarsi quanto prima”.

Conclude Picchielli: "Ziello ha fatto una dichiarazione personale, la posizione della Lega Empoli è chiara, personalmente ho portato a Roma Roberto Nannelli dell'associazione Tribunale a Empoli, l'onorevole Manfredi Potenti se ne sta interessando, Ziello farà le sue cose".