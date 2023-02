L'opera di ingresso a Vinci entra nel patrimonio culturale del Comune

Una dimostrazione di senso civico e un atto di generosità verso il Comune di Vinci. L'opera 'Leonardo, do me', un omaggio al Genio posto sulla rotatoria all'intersezione tra strada provinciale 13, via dei Martiri e via Collinare, inaugurata nel 2019, è stata donata al Comune da parte delle associazioni Pro Loco di Vinci e Le vie di Leonardo da Vinci.



La donazione è avvenuta alla presenza dell'ingegner Claudia Peruzzi, responsabile del settore patrimonio del Comune di Vinci, del presidente della Pro Loco di Vinci Stefania Galletti e del presidente dell'associazione italiana Le vie di Leonardo da Vinci Silvano Guerrini. La donazione è stata seguita dalla vicesindaca con delega alla Cultura Sara Iallorenzi.



L'opera è stata promossa da Stefano Milani ed è stata creata per il cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci dall'ingegnere Antonio Cinelli e dell'architetto Mattia Desideri; le ditte esecutrici sono state Campigli Legnami, Geom. Massimiliano Micheli, Micheli Luigi srl e Olv srl.



Contiene tre opere di artisti vinciani, orientate nelle tre diverse direzioni delle strade: “Ideae volant”, di Claudio Cinelli e ispirata agli studi sul volo di Leonardo; “Khatisa” di Alberto Marconcini, una personale riflessione sulla madre del Genio e i cosiddetti nodi vinciani; e "Uno sguardo al cielo”, di Nico Paladini, una rielaborazione dello skyline di Vinci.

Da oggi entrerà a far parte del patrimonio culturale e artistico dell'Ente.



“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo gesto di grande valore – hanno spiegato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e la vicesindaca Sara Iallorenzi -. Si tratta di un'opera che entra nel circuito di arte contemporanea presente nel territorio comunale e che esprime la multidisciplinarietà di Leonardo da Vinci. È un atto di generosità verso il Comune inteso non solo come ente ma come luogo di appartenenza”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa