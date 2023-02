Canti e racconti sull'Olocausto, auditorium pieno di giovani a San Miniato

Una mattinata intensa e carica di emozioni e di significati. Tra musica e parole. Era pieno di giovani l’auditorium Credit Agricole per le testimonianze ed i canti sulle giovani vittime dell’Olocausto. Da rileggere oggi, per non dimenticare, in nome del valore della memoria: un tesoro per le giovani e future generazioni. Perché non accada più.

Un’ iniziativa di successo organizzata dalla Fondazione Istituto del Dramma Popolare, guidata da Marzio Gabbanini che ha unito attorno alla tradizione della drammaturgia dello spirito l’impegno di essere un motore culturale del territorio. "Negli occhi soltanto una stella cucita sul petto", è stato il tema della mattinata che ha visto protagoniste anche l’Associazione Canto Rovesciato e l’Associazione culturale Elicriso. Un mattinata introdotta dalle parole di Marzio Gabbanini, del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, e di Alberto Pedani per Credit Agricole.

Un’iniziativa sostenuta anche dalla Fondazione Crsm guidata da Antonio Gucciardini Salini, sempre sensibile ai giovani e alla cultura. Presenti gli studenti del tecnico Cattaneo, del liceo Marconi dell’istituto Sacchetti e del Buonarroti. Iniziativa sostenuta anche da Tecnoambiente gruppo Ecoerdiania.

Fonte: Fondazione Dramma Popolare San Miniato