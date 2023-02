Ordine degli Avvocati di Firenze, i nuovi consiglieri eletti

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 21 i nuovi consiglieri eletti per il quadriennio 2023/2026. La lista che presentava la candidatura di Sergio Paparo alla presidenza ha conseguito la maggioranza assoluta: 13 consiglieri su 21. Il nuovo Consiglio verrà proclamato lunedì ed entrerà in carica, insieme al nuovo presidente, l’8 febbraio.

Ecco la lista dei consiglieri eletti:

Sergio Paparo 842 voti

Paola Pasquinuzzi 677

Cosimo Papini 586

Gaetano Viciconte 583

Salvatore Medaglia 568

Giuseppina Abbate 538

Laura Ristori 522

Antonio Voce 506

Gabriele Bonafede 501

Chiara Pescatori 492

Marco Passagnoli 484

Silvia Cocchi 481

Enrico Zurli 469

Jacopo De Fabritiis 436

Francesco Facchini 436

Laura Capacci 430

Carlo Poli 411

Carlotta Mainiero 371

Tommaso Bendinelli 362

Francesca Barbolini 359

Andrea Pesci 354

“Voglio sinceramente ringraziare tutti i candidati, i colleghi della Commissione elettorale per il lavoro svolto. Sono arrivato alla fine della mia consiliatura che ci ha visto affrontare sfide difficili, come l'emergenza pandemica, ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a svolgere il mandato. Un augurio di buon lavoro al prossimo Consiglio che guiderà l'Ordine di Firenze”, ha detto il presidente uscente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Giampiero Cassi.

Eletti anche i nuovi consiglieri del Comitato Pari Opportunità:

Cristina Moschini 608

Virginia Calussi 491

Paolo Pisani 378

Matteo Mammini 367

Isetta Barsanti Mauceri 364

Marina Capponi 339

Chiara Gori 300

Chiara Cosi 295

Francesca Scatolini 290

Marinella Baschiera 284

Giampaolo Bacicchi 270

Costanza Innocenti 267

Gabriele Sandrelli 225

Cristina Baglivo 187

Fonte: Ordine degli Avvocati di Firenze