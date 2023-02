Precedenti per droga e rapine violente, 40enne italiano finisce in carcere

Un 40enne italiano è stato arrestato dalla polizia di Lucca e dagli agenti di Forte dei Marmi ieri pomeriggio, per un provvedimento della procura di Genova che univa le pene legate all'uomo: 8 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione per spaccio di stupefacenti, rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla multa di 8.000 Euro circa, ed all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

L’arrestato tra il 2019 ed il 2022 ha riportato condanne per reati di varia natura, emesse dal Tribunale di Lucca (per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti), dal Tribunale di Massa (per rapina impropria) e dalla Corte d’Appello di Genova (per un’altra rapina, questa volta aggravata).

Il quarantenne, già destinatario di avviso orale emesso dal Questore di Lucca, è pregiudicato anche per invasioni di terreni e di edifici (come abituale frequentatore di rave party nel centro/nord Italia), porto di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni personali, minacce, rissa, furto, falsità ideologica in atto pubblico e guida in stato di ebbrezza.

Tra i reati per i quali è stato condannato, spicca una rapina perpetrata nel maggio 2017 a Carrara quando, con una spranga di ferro, dopo aver attratto con un pretesto in zona stadio un giovane precedentemente legato da relazione sentimentale a una ragazza da lui conosciuta, aveva spaccato il finestrino lato guida della sua auto, facendolo scendere con la forza e rubandogli il mezzo.

Ancora, nel mese di ottobre 2020, l’uomo era stato controllato dagli agenti di Forte dei Marmi, assieme ad altri due giovani, a bordo di un caravan che trasportava circa 4,5 kg di marijuana. All’esito dell’attività di perquisizione presso la sua abitazione, erano stati trovati 550 grammi di hashish, la somma di 2000 euro e materiale solitamente utilizzato per la coltivazione, quali ventilatori e lampade.

L’arrestato è stato trovato a Forte dei Marmi e trasferito nel carcere di Lucca.